Самбрано вказав причину не потрапляння до складу Динамо

Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано не виходить на поле у складі київської команди через погану організацію у клубі.
Про це він заявив в інтерв'ю depor.
"Якщо в команді відбуваються заміни, то йде іноземець, а не українець. У Динамо у мене є товариш по команді з Хорватії, який грав у фіналі чемпіонату світу, так ось він теж сидить в дублі. Тренерський штаб першої команди може спокійно випускати нас в складі, але вони цього не роблять.
Шахтар використовує всіх своїх південноамериканців, і вони виграють все, діючи на поле з великою радістю. Але в Динамо інші принципи роботи. У клубі погана організація, але про це потрібно говорити прямо", - зазначив Самбрано.
Раніше стало відомо, що Самбрано відмовив двом клубам, які були готові заплатити Динамо за його трансфер 1,5 мільйона євро.
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