Самбрано вказав причину не потрапляння до складу Динамо

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано не виходить на поле у складі київської команди через погану організацію у клубі.

Про це він заявив в інтерв'ю depor.

"Якщо в команді відбуваються заміни, то йде іноземець, а не українець. У Динамо у мене є товариш по команді з Хорватії, який грав у фіналі чемпіонату світу, так ось він теж сидить в дублі. Тренерський штаб першої команди може спокійно випускати нас в складі, але вони цього не роблять.

Шахтар використовує всіх своїх південноамериканців, і вони виграють все, діючи на поле з великою радістю. Але в Динамо інші принципи роботи. У клубі погана організація, але про це потрібно говорити прямо", - зазначив Самбрано.