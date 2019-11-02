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Яремчук побив особистий рекорд результативності за сезон

Сьогодні 11:25 585 0
У цьому сезоні українець забив 15 голів
Яремчук побив особистий рекорд результативності за сезон
#Гент, #Яремчук

Джерело - ua-football.com.

На початку листопада форвард збірної України Роман Яремчук уже побив особистий рекорд результативності за сезон.

У цьому сезоні Роман відзначився 15 голами в 21 матчі. 7 з них були забиті в чемпіонаті Бельгії, 6 в Лізі Європи (4 з яких в кваліфікації), а ще два в футболці національної збірної України.

У сезоні 2018/19 Яремчук записав на свій рахунок 14 голів в 53 матчах за клуб і збірну.

У четвер Роман Яремчук і його співвітчизник Ігор Пластун забили по голу в кінцівці матчі проти "Андерлехта" (3:3) в чемпіонаті Бельгії, завдяки чому принесли своїй команді набраний пункт.

Раніше, українці врятували Гент від поразки у матчі з Андерлехтом.

Нагадаємо, Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом.

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