Яремчук побив особистий рекорд результативності за сезон

У цьому сезоні українець забив 15 голів

На початку листопада форвард збірної України Роман Яремчук уже побив особистий рекорд результативності за сезон.

У цьому сезоні Роман відзначився 15 голами в 21 матчі. 7 з них були забиті в чемпіонаті Бельгії, 6 в Лізі Європи (4 з яких в кваліфікації), а ще два в футболці національної збірної України.

У сезоні 2018/19 Яремчук записав на свій рахунок 14 голів в 53 матчах за клуб і збірну.

У четвер Роман Яремчук і його співвітчизник Ігор Пластун забили по голу в кінцівці матчі проти "Андерлехта" (3:3) в чемпіонаті Бельгії, завдяки чому принесли своїй команді набраний пункт.

Раніше, українці врятували Гент від поразки у матчі з Андерлехтом.

Нагадаємо, Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом.