Ісмаїлі, Марлос і П’ятов не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Карпатами

Гірники зіграють в експериментальному складі

У заявку донецького Шахтаря на матч з Карпатами не увійшли Ісмаїлі, Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Кривцов, Алан Патрік і Андрій П’ятов.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Ймовірно, Луїш Каштру вирішив надати їм відпочинок перед ключовим матчем Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (6 листопада).

Заявка Шахтаря: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Євген Гриценко, Додо, Давід Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Маркіньос Сіпріано, Тете, Манор Соломон, Дентіньо, Віктор Коваленко, Тайсон, Сергій Болбат, Жуніор Мораес, Данило Сікан, Андрій Борячук.

Завтра, 2 листопада, Шахтар в 13-му турі УПЛ на виїзді зіграє з Карпатами. Початок матчу о 14:00.

Раніше, Палкін назвав найскладніший трансфер Шахтаря.

Нагадаємо, Палкін вказав причину зриву трансферу Степаненка у Крістал Пелес.