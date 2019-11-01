ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру у 12 турі Ліги 1

ПСЖ продовжує лідирувати у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі французької Ліги 1 Діжон вдома приймав ПСЖ.

Мбаппе вивів вперед ПСЖ на 19-ій хвилині зустрічі. У компенсовані хвилини тайму господарі зуміли відновили рівновагу у рахунку. А на початку другої половини зустрічі Кадіс вивів Діжон вперед. Діжон завдяки перемозі піднявся з останнього місця на 18-е. ПСЖ продовжує лідирувати у чемпіонаті по при поразку.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

10 тур, 19 жовтня

Діжон - ПСЖ 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Мбаппе, 1:1 - 45+5 Чуяр, 2:1 - 47 Кадіс

Раніше, Ікарді назвав ПСЖ найкращою командою.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Марсель в 11 турі Ліги 1.