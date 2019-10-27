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Сьогодні, 27 жовтня, відбулися поєдинки 11 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 жовтня, 11 тур
ПСЖ - Марсель 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 10 Ікарді, 2:0 - 26 Ікарді, 3:0 - 32 Мбаппе, 4:0 - 44 Мбаппе
Сент-Етьєн - Амьєн 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Хазрі, 1:1 - 68 Мендоза, 1:2 - 76 Аколо, 2:2 - 80 автогол Дібассі
Ренн - Тулуза 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Ньянг, 2:0 - 6 Юну, 2:1 - 41 Доссеві, 2:2 - 84 Градель, 3:2 - 90+2 Гбохо
Нагадаємо, Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро.