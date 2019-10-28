Джерело - sportarena.com.
Аргентинський нападник Мауро Ікарді вказав на правильний вибір, коли перейшов у ПСЖ.
Про це розповів сам гравець.
"Задоволений грою, яку ми показали. Ви знаєте, я грав в одній команді з великими чемпіонами, але ПСЖ - одна з найкращих команд, в якій я коли-небудь грав. Відчуваю себе тут дуже добре", - розповів Ікарді.
Відзначимо, що у матчі із Марселем Ікарді відзначився дублем.
Раніше, стала відома зарплата Ікарді в ПСЖ.
Нагадаємо, ПСЖ розгромив Марсель в 11 турі Ліги 1.