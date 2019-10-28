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Ікарді: ПСЖ найкраща команда, в якій я грав

Сьогодні 14:53 253 0
Мауро Ікарді прокоментував свою гру у Парижі
Ікарді: ПСЖ найкраща команда, в якій я грав
#Ікарді, #ПСЖ, #Ліга 1

Джерело - sportarena.com.

Аргентинський нападник Мауро Ікарді вказав на правильний вибір, коли перейшов у ПСЖ.

Про це розповів сам гравець.

"Задоволений грою, яку ми показали. Ви знаєте, я грав в одній команді з великими чемпіонами, але ПСЖ - одна з найкращих команд, в якій я коли-небудь грав. Відчуваю себе тут дуже добре", - розповів Ікарді.

Відзначимо, що у матчі із Марселем Ікарді відзначився дублем.

Раніше, стала відома зарплата Ікарді в ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Марсель в 11 турі Ліги 1.

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