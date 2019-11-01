Вернидуб: У мене було дуже багато пропозицій

Відомий український тренер Юрій Вернидуб не приймає пропозиції з Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Чи не проти прийняти солігорський Шахтар? Я не працюю з червня, багато куди їздив. У мене було дуже багато пропозицій. Чому ні? Якби вам запропонували взяти нормальну команду, з базою, умовами для тренувань, то чому ні? Це нормальна ситуація.

Кожен подумає, проаналізує і зробить свій висновок. Це може бути Білорусь, Литва, Латвія, Казахстан. Єдине, що я знаю - з Росії точно не прийму. Хіба що коли у нас щось зміниться, тоді можна буде про щось говорити. Дай бог, щоб щось змінилося", - зазначив Вернидуб.