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Вернидуб: У мене було дуже багато пропозицій

Сьогодні 22:21 221 0
Тренер про варіанти майбутнього працевлаштування
Вернидуб: У мене було дуже багато пропозицій
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Відомий український тренер Юрій Вернидуб не приймає пропозиції з Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Чи не проти прийняти солігорський Шахтар? Я не працюю з червня, багато куди їздив. У мене було дуже багато пропозицій. Чому ні? Якби вам запропонували взяти нормальну команду, з базою, умовами для тренувань, то чому ні? Це нормальна ситуація.

Кожен подумає, проаналізує і зробить свій висновок. Це може бути Білорусь, Литва, Латвія, Казахстан. Єдине, що я знаю - з Росії точно не прийму. Хіба що коли у нас щось зміниться, тоді можна буде про щось говорити. Дай бог, щоб щось змінилося", - зазначив Вернидуб.

Раніше, Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи. 

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