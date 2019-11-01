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Вернидуб: Не можу сказати, що прийняв Шахтар

Сьогодні 21:34 460 0
Тренер про своє можливе призначення у солігорський клуб
Вернидуб: Не можу сказати, що прийняв Шахтар
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Відомий український тренер Юрій Вернидуб вперше чує, що в понеділок він буде представлений в якості головного тренера Шахтаря з Солігорська.

Про це він заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Коли це трапиться - я вам першим скажу. Але вперше чую, що прямо в понеділок маю очолити. Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. У житті все може трапитися, я це вже говорив, коли мене питали.

Сьогодні так, завтра може щось змінитися, післязавтра ще щось може змінитися. Не можу відповісти на це питання так, як ви б хотіли. Якщо є про що говорити - я говорю. Якщо немає або ще не зовсім є - кажу, що не знаю.

Я не знаю, що зі мною буде завтра вранці. Може, не дай бог, зі мною щось трапиться. Зараз не можу сказати, що прийняв Шахтар", - зазначив Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи. 

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