Вернидуб: Не можу сказати, що прийняв Шахтар

Джерело - sport.ua.
Відомий український тренер Юрій Вернидуб вперше чує, що в понеділок він буде представлений в якості головного тренера Шахтаря з Солігорська.
Про це він заявив в інтерв'ю Трибуні.
"Коли це трапиться - я вам першим скажу. Але вперше чую, що прямо в понеділок маю очолити. Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. У житті все може трапитися, я це вже говорив, коли мене питали.
Сьогодні так, завтра може щось змінитися, післязавтра ще щось може змінитися. Не можу відповісти на це питання так, як ви б хотіли. Якщо є про що говорити - я говорю. Якщо немає або ще не зовсім є - кажу, що не знаю.
Я не знаю, що зі мною буде завтра вранці. Може, не дай бог, зі мною щось трапиться. Зараз не можу сказати, що прийняв Шахтар", - зазначив Вернидуб.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу.
Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи.