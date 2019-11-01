Палкін назвав найскладніший трансфер Шахтаря

Трансфер Фреда із Шахтаря у Манчестер Юнайтед був найскладнішою угодою керівництва "гірників".

Про це розповів гендиректор донецького клубу Сергій Палкін.

"З структурованих угод найскладнішою була по Фреду. Манчестер Юнайтед має в штаті колишніх банкірів, аудиторів, там працюють системні менеджери. Вони структурували бізнес дуже серйозно. З точки зору переговорного процесу це була найскладніша операція взагалі. І за часом, і за складністю переговорів, і за самим контрактом", - розповів Палкін.