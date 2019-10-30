Пропозиція щодо трансферу півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка від Крістал Пелес надійшла в останній день трансферного вікна.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Це був останній день трансферного вікна. Там мало не кілька годин до дедлайну було. Я потім хлопцям повідомлення відправив, мовляв, так справи не робляться, ви що, жартуєте? Якби були переговори, місяць, два, а закривали угоду в останній день, то це одне питання.

А коли ви прийшли і говорите - давайте терміново, то це несерйозно і непрофесійно. Тарас, думаю, зрозумів цю ситуацію. Я з ним розмовляв, пояснив. Я розумію, що Англія і сильний чемпіонат, але ти ж теж повинен розуміти клуб. Він, до речі, нормально поставився до цього", - розповів Палкін.