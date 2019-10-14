Юрій Вернидуб може відновити свою кар’єру у Польщі

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб може очолити Легію.

Про це повідомляє Futbol.pl.

Керівництво варшавської Легії в найближчі кілька днів планують розпрощатися з сербським фахівцем Александаром Вуковичем, який працює з Легією з квітня. Під його керівництвом клуб невдало стартував у першості країни, після 11 турів клуб займає лише 9-й рядок у турнірній таблиці

Фаворитом на те, щоб змінити Вуковича вважається 52-річний болгарин Станимир Стоілов.

У списку кандидатів на дану посаду є також Олег Кононов, якого нещодавно звільнили із посади головного тренера московського Спартака, та українець Юрій Вернидуб, який перебуває без роботи.

Раніше, Вернидуб розповів про майбутній свій клуб.

Також, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи.