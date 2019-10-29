Палкін назвав найуспішніший трансфер Шахтаря

Найуспішнішим в історії донецького Шахтаря був трансфер бразильця Тейшейру.

Про це генеральний директор гірників Сергій Палкін заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Що мається на увазі "найуспішнішим"? Тут же питання в тому, що кожен футболіст, якого ми купуємо, робить нам якийсь результат. Тут же не має значення, що ви купили дешевше, а продали дорожче.

Ви можете взагалі безкоштовно відпустити, але якщо цей футболіст допоможе виграти вам Лігу чемпіонів, тоді питання: а який це трансфер? Успішний чи ні? Тому тут дуже слизьке питання. На нього можна дивитися під різними ракурсами.

А якщо говорити про гроші? Напевно, Тейшейра. Це якщо говорити саме про гроші. За скільки купили і за скільки продали", - заявив Палкін.