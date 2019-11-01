Руслан Ротань оголосив склад молодіжної збірної України

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань (U-21) назвав список футболістів, яких він викликав на матч відбору Євро-2021 проти Данії та товариський матч із Азербайджаном.

Про це повідомляє УАФ.

На збори було викликано 24 гравця.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (обидва — Динамо), Олег Білик (Олександрія).

Захисники: Денис Попов (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Юхим Конопля (Десна), Євген Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва — Олександрія), Віктор Корнієнко, Олексій Биков (обидва — Маріуполь), Богдан Мілованов (Спортинг-В, Іспанія), Роман Вантух (Олімпік).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (обидва — Динамо), Богдан Лєднєв (Зоря ), Євгеній Смирний (Колос), Максим Чех, Дмитро Топалов, Владислав Вакула (всі — Маріуполь), Ахмед Алібеков (Слован, Чехія), Сергій Булеца (Дніпро-1).

Нападники: Владислав Супряга (Дніпро-1), Назарій Русин (Зоря).

Раніше, Румунія розгромила молодіжну збірну України.

Нагадаємо, , Ротань назвав фаворитів групи у відборі на чемпіонат Європи.