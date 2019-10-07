Джерело - УАФ.
Збірні Румунії та Данії є фаворитами групи у відборі на молодіжний чемпіонат Європи 2021 року.
Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.
"Наскільки збірна Румунії складний суперник? У нашого супротивника основна обойма складається з 12-ти виконавців, які грали на чемпіонаті Європи й стали бронзовими призерами. Також у команді залишився той самий тренер. Це кваліфікована збірна з індивідуально сильними гравцями. Тому я впевнений, що легким матч не буде. Вважаю, що саме збірні Румунії й Данії — фаворити нашої групи. Тому зараз головне завдання — якісно підготуватися до поєдинку", – розповів Ротань.
Раніше, Ротань оголосив склад збірної України на матчі проти Румунії та Греції.
Нагадаємо, Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.