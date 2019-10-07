Збірні Румунії та Данії є фаворитами групи у відборі на молодіжний чемпіонат Європи 2021 року.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Наскільки збірна Румунії складний суперник? У нашого супротивника основна обойма складається з 12-ти виконавців, які грали на чемпіонаті Європи й стали бронзовими призерами. Також у команді залишився той самий тренер. Це кваліфікована збірна з індивідуально сильними гравцями. Тому я впевнений, що легким матч не буде. Вважаю, що саме збірні Румунії й Данії — фаворити нашої групи. Тому зараз головне завдання — якісно підготуватися до поєдинку", – розповів Ротань.