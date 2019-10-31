Нападник Олександрії отримав серйозну травму у матчі із Зорею

Наставник команди про травму Сітало

Нападник Олександрії Артем Сітало отримав серйозну травму у матчі 1/4 фіналу Кубка України із Зорею.

Про це заявив наставник Олександрії Володимир Шаран в ефірі телеканалу Футбол 1.

"У Артема щось хруснуло в коліні. Зробили знімок, проведуть МРТ. Але, швидше за все, у нього серйозна травма", - сказав Шаран.

Нагадаємо, що гравець був замінений наприкінці першого екстра-тайму в матчі проти луганського клубу. Замість нього на поле вийшов Дмитро Гречишкін.

Раніше, Шаран розкритикував власних уболівальників.

Нагадаємо, Олександрія у серії пенальті перемогла Зорю у 1/8 фіналу Кубка України.