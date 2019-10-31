Переможний матч Олександрії у Кубку України над Зорею побачило небагато фанатів.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Вдячний і уболівальникам, які прийшли. Мені неприємно бачити тисячу чоловік на трибунах. Не хотів, щоб була трансляція цієї зустрічі, тому що думав, що люди прийдуть подивитися футбол, тим більше грали проти такої команди, як Зоря. Але ... Розумію, що холодно, але все ж. Команду потрібно підтримувати, особливо тоді, коли вона дійсно виглядає непогано", - розповів Шаран.