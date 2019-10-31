Попов: Бурбас або хто там брав інтерв'ю - таке написали

Захисник Динамо Денис Попов відмовлявся давати коментар в підтрибунному приміщенні НСК Олімпійський після матчу з Шахтарем (2:1) в Кубку України, думаючи, що його просять журналісти телеканалів Футбол 1/2.

Про це повідомляє FootballHub.

"Можна кілька питань? Ви там таке написали, що купи не тримається. Навіщо так робити просто?

Я не пам'ятаю, на Лізі Європи було. Написали таку маячню, що люди не розуміють.

Хто написав? По-моєму, Бурбас брав або хто там", - зазначив Попов.