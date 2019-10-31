Визначено найкориснішого гравця матчу Динамо - Шахтар

Джерело - Footboom.
Футболіст київського Динамо Сергій Сидорчук визнаний найкориснішим гравцем матчу 1/8 фіналу Кубка України з Шахтарем.
Про це повідомляє сайт InStat.
Сидорчук набрав 345 балів. Друге місце зайняв також гравець киян Денис Попов - 338. Третім по корисності був названий "гірник" Ісмаїлі, який отримав 330 балів.
Актуально: Гол Попова, що приніс перемогу Динамо над Шахтарем.
Слід зазначити, що Денис Гармаш увійшов до трійки кращих гравців Динамо в цьому поєдинку - 299, а Тайсон (301 бал) і Степаненко (278) - в трійку кращих у складі Шахтаря.
Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України Динамо - Шахтар завершився перемогою киян - 2:1.