Півзахиснику Динамо Беньяміну Вербичу необхідно переглянути своє ставлення до гри.

Про це розповів екс-тренер Динамо Йожеф Сабо.

"Мені не подобається гра Вербича. Він жахливо понизив до себе вимоги. Дуже погано грає. Хоче все сам зробити, багато помиляється, втрачає м'яч. За збірну він грав зовсім по-іншому, а тут щось незрозуміле з ним відбувається. В будь-якому разі, йому потрібно переглянути своє ставлення до гри. Якщо Вербич хоче йти із Динамо, в нього є пропозиції чи не дають піти - все одно так відноситися до гри не можна.

Мені не подобаються його ні гра, ні поведінка. Якщо готується піти в іншу команду - потрібно його відпустити, взяти за трансфер гроші і нехай собі йде на здоров'я", - розповів Сабо.