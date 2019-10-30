Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич не бачить необхідності вивчати українську мову.

Про це розповів сам гравець.

"Мовного бар'єру вже давно немає. Мову вчив сам, без викладача. У цьому мені дуже допоміг Томаш Кендзьора, який з'явився у Динамо трохи раніше і сам пройшов цей шлях. Російську мову мені було легко вчити, адже вона трохи схожа на словенську. Українську теж розумію, але сам не розмовляю. Власне, в цьому немає необхідності, адже усі спілкуються російською, або хоча б її розуміють", - сказав Вербич.