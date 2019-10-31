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Клопп: Я не розумію, що сталося

Сьогодні 11:22 977 0
Юрген Клопп прокоментував перемогу над Арсеналом
Клопп: Я не розумію, що сталося
#Клопп, #Ліверпуль, #Арсенал

Джерело - sport.ua.

Переможний матч над Арсеналом у Кубку англійської ліги для футболістів Ліверпуля має запам’ятатися гравцям надовго.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Ми допустили деякі помилки, деякі паси були посередні. Часом ми грали занадто відкрито. Ми можемо говорити про тактику, але кого це хвилює в такий вечір? Сподіваюся, що ця гра запам'ятається хлопцям надовго. Я взагалі не зрозумів, що вони створили сьогодні.

Вперше грати на Енфілді - це мрія, але все може піти не так, як треба, і тоді потрібно продовжувати робити те, що потрібно. Всі наші голи були чудовими", - відзначив Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль у драматичному матчі переміг Арсенал.

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