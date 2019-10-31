Ерлінг Голанд може продовжити кар’єру у Серії А

Ювентус зацікавлений у придбанні нападника Зальцбурга Ерлінга Голанда наступного літа.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

Італійський клуб готовий заплатити за 19-річного норвежця 35-40 млн євро. Займатися угоду буде відомий агент Міно Райола.

У поточному сезоні Голанд забив 22 м'ячі і віддав чотири гольові передачі в 14 матчах за Зальцбург. Зокрема, молодий форвард забив шість голів у трьох матчах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ювентус здолав Дженоа у 10 турі Серії А.

Раніше, Аталанта без Маліновського зіграла внічию з Наполі.