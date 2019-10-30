Аталанта без Маліновського зіграла внічию з Наполі у 10 турі Серії А

Українець провів матч на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру італійської Серії А Наполі вдома приймало Аталанту.

Господарям вдалося забити швидкий гол. До перерви гості зрівняли рахунок. У другому таймі Мілік вивів вперед Наполі. На 86-ій хвилині Ілінич зрівняв рахунок - 2:2.

Українець Руслан Маліновський весь матч провів на лаві запасних Аталанти.

Чемпіонат Італії - Серія А

10 тур, 30 жовтня

Наполі - Аталанта 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Максімович, 1:1 - 41 Фройлер, 2:1 - 71 Мілік, 2:2 - 86 Ілінич

Раніше, Манчестер Сіті знищив Аталанту.

Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.