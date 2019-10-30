Аталанта без Маліновського зіграла внічию з Наполі у 10 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру італійської Серії А Наполі вдома приймало Аталанту.
Господарям вдалося забити швидкий гол. До перерви гості зрівняли рахунок. У другому таймі Мілік вивів вперед Наполі. На 86-ій хвилині Ілінич зрівняв рахунок - 2:2.
Українець Руслан Маліновський весь матч провів на лаві запасних Аталанти.
Чемпіонат Італії - Серія А
10 тур, 30 жовтня
Наполі - Аталанта 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Максімович, 1:1 - 41 Фройлер, 2:1 - 71 Мілік, 2:2 - 86 Ілінич
Раніше, Манчестер Сіті знищив Аталанту.
Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.