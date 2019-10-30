Ювентус здолав Дженоа, Лечче Шахова втратив перемогу. Результати матчів 10 туру Серії А

Лечче у меншості міг перемогти Сампдорію

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі італійської Серії А відбулися шість матчів.

Лечче у меншості міг перемогти Сампдорію, але у компенсовані хвилини господарі зрівняли рахунок. У складі Лечче українець Євген Шахов вийшов з перших хвилин, відзначився результативною передачею і був замінений на 69-ій хвилині.

Рома у меншості розгромила Удінезе. Кальярі і Фіорентина святкували вольові перемоги. Ювентус вдома вирвав у компенсовані хвилини матчу з Дженоа. Лаціо розгромило Торіно.

Чемпіонат Італії - Серія А

10 тур, 30 жовтня

Кальярі - Болонья 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Сантандер (пен), 1:1 - 49 Жоау, 2:1 - 72 Сімеоне, 3:1 - 83 Жоау, 3:2 - 90+1 Фараго

Лаціо - Торіно 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Ачербі, 2:0 - 33 Іммобіле, 3:0 - 70 Іммобіле, 4:0 - 90 Белотті (авт)

Сампдорія - Лечче 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Лападула, 1:1 - 90+2 Рамірес

Сассуоло - Фіорентина 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Бога, 1:1 - 63 Кастровіллі, 1:2 - 82 Міленкович

Удінезе - Рома 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Дзаньоло, 0:2 - 51 Смоллінг, 0:3 - 54 Клюйверт, 0:4 - 65 Коларов (пен)

Ювентус - Дженоа 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Бонуччі, 1:1 - 40 Куаме. 2:1 - 90+6 Роналду (пен)

Раніше, Аталанта без Маліновського зіграла внічию з Наполі.