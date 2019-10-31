Джерело - fckarpaty.com.
Захисник Карпат Олександр Кучер розпочав займатись за індивідуальною програмою
Про це розповів сам гравець.
"Почуваюсь добре, набираю кондиції і проходжу реабілітацію, тому що відразу починати бігати не можна. Для початку потрібно займатися в спортзалі і в басейні, а потім вже приступати до бігової роботи.
Моє повернення на футбольне поле? Все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, постараюся докласти максимум зусиль, щоб повернутися до гри якомога швидше", – розповів Кучер.
Нагадаємо, Санжар хоче зміцнити Карпати досвідченими футболістами.
Раніше, Динамо розписало мирову з Карпатами.