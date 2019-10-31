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Кучер повернувся до тренувань

Сьогодні 13:43 410 0
Олександр Кучер прокоментував своє відновлення після травми
Кучер повернувся до тренувань
#Карпати, #Кучер, #УПЛ

Джерело - fckarpaty.com.

Захисник Карпат Олександр Кучер розпочав займатись за індивідуальною програмою

Про це розповів сам гравець.

"Почуваюсь добре, набираю кондиції і проходжу реабілітацію, тому що відразу починати бігати не можна. Для початку потрібно займатися в спортзалі і в басейні, а потім вже приступати до бігової роботи.

Моє повернення на футбольне поле? Все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, постараюся докласти максимум зусиль, щоб повернутися до гри якомога швидше", – розповів Кучер.

Нагадаємо, Санжар хоче зміцнити Карпати досвідченими футболістами.

Раніше, Динамо розписало мирову з Карпатами.

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