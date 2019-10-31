Захисник Карпат Олександр Кучер розпочав займатись за індивідуальною програмою

Про це розповів сам гравець.

"Почуваюсь добре, набираю кондиції і проходжу реабілітацію, тому що відразу починати бігати не можна. Для початку потрібно займатися в спортзалі і в басейні, а потім вже приступати до бігової роботи.

Моє повернення на футбольне поле? Все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, постараюся докласти максимум зусиль, щоб повернутися до гри якомога швидше", – розповів Кучер.