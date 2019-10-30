У зимове трансферне вікно Карпати мають намір підписати декількома досвідченими гравцями.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Під час зимової паузи постараємося зміцнитися досвідченими футболістами. Плюс, я чекаю Сашу Кучера, який ось-ось має відновитися. Упевнений, що ми станемо сильнішими. Всі хлопці працюють, з великим бажанням і самовіддачею, тому результат теж прийде”, - розповів Санжар.