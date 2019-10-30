Атлетік і Леванте святкували перемоги. Результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Відбулися три матчі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі іспанської Ла-Ліги Валенсія і Севілья розійшлися мировою, Реал Сосьєдад вдома програв Леванте, а Атлетік переміг Еспаньйол.

На гол Окампоса наприкінці першого тайму після перерви відповів Собріно - Валенсія і Севілья зіграли внічию. Леванте і Атлетік святкували перемоги. Перші на виїзді здолали Реал Сосьєдад, а Атлетік вдома переграв Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 30 жовтня

Валенсія - Севілья 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Окампос, 1:1 - 81 Собріно

Реал Сосьєдад - Леванте 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Барді, 0:2 - 40 Майораль, 1:2 - 47 Жозе

Атлетік - Еспаньйол 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Муньяїн, 2:0 - 17 Муньяїн, 3:0 - 79 Віктор (авт)

Нагадаємо, Ракитич домовився про розірвання контракту із Барселоною.

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.