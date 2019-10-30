Іван Ракитич може залишитися у Ла-Лізі

Півзахисник Барселони Іван Ракитич може продовжити кар'єру у мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє Marca.

Представники мадридського клубу стежать за ситуацією з 31-річним хорватом і кілька тижнів тому спілкувалися з його оточенням. При цьому самому Ракитичу подобається ідея життя в Мадриді.

Окрім Атлетіко на гравця претендують Інтер, Мілан і ПСЖ.

Нагадаємо, Ракитич домовився про розірвання контракту із Барселоною.

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.