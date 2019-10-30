Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду хоче стати найкращим бомбардира в історії футболу.

Про це розповів сам гравець.

"З огляду на, що я не так далеко від вершини, то це може бути метою. Але не можна, щоб прагнення побити рекорд стало нав'язливою ідеєю. Все, що у мене було в житті, вийшло природним шляхом. Під цим я маю на увазі, що це було наслідком моїх зусиль, а не метою. Тільки отримуючи задоволення, ми дістаємося до найбільших досягнень", - розповів Роналду.