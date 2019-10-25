Джерело - football24.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду дуже багато уваги приділяє підготовці до матчів.
Про це розповів його одноклубник Джорджо К'єлліні.
"Він не думає про розкіш. На кожен день у нього є важливі цілі, і він дуже ретельно підходить до їх виконання. Мені було приємно познайомитися з ним, коли він приїхав. Навіть у 34 роки демонструє бажання розвиватися, тому у нього хочеться чомусь навчитися.
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Кріштіану приділяє дуже багато часу підготовці, під час окремих матчів видно, наскільки він відрізняється від інших. Залишається зробити так, щоб йому було комфортно в команді, хоча він схожий на гієну, в лапках, звичайно", - відзначив К'єлліні.
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