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Захисник Ювентуса порівняв Роналду з гієною

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Джорджо К'єлліні прокоментував гру Кріштіану Роналду
Захисник Ювентуса порівняв Роналду з гієною
#Ювентус, #Роналду

Джерело - football24.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду дуже багато уваги приділяє підготовці до матчів.

Про це розповів його одноклубник Джорджо К'єлліні.

"Він не думає про розкіш. На кожен день у нього є важливі цілі, і він дуже ретельно підходить до їх виконання. Мені було приємно познайомитися з ним, коли він приїхав. Навіть у 34 роки демонструє бажання розвиватися, тому у нього хочеться чомусь навчитися.

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Кріштіану приділяє дуже багато часу підготовці, під час окремих матчів видно, наскільки він відрізняється від інших. Залишається зробити так, щоб йому було комфортно в команді, хоча він схожий на гієну, в лапках, звичайно", - відзначив К'єлліні.

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