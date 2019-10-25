Джорджо К'єлліні прокоментував гру Кріштіану Роналду

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду дуже багато уваги приділяє підготовці до матчів.

Про це розповів його одноклубник Джорджо К'єлліні.

"Він не думає про розкіш. На кожен день у нього є важливі цілі, і він дуже ретельно підходить до їх виконання. Мені було приємно познайомитися з ним, коли він приїхав. Навіть у 34 роки демонструє бажання розвиватися, тому у нього хочеться чомусь навчитися.

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Кріштіану приділяє дуже багато часу підготовці, під час окремих матчів видно, наскільки він відрізняється від інших. Залишається зробити так, щоб йому було комфортно в команді, хоча він схожий на гієну, в лапках, звичайно", - відзначив К'єлліні.

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