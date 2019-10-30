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Мессі обійшов Роналду по голам за клуб

Сьогодні 09:04 1030 0
Ліонель Мессі забив 608 голів за клуб
Мессі обійшов Роналду по голам за клуб
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

У матчі 11-го туру Ла-Ліги проти Вальядоліда Ліонель Мессі оформив дубль та досяг чергової знакової позначки.

Про це повідомляє Marca.

Аргентинський нападник забив вже 608 м'ячів у клубному футболі. За цим показником він обійшов нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, у якого 606 голів на клубному рівні.

Відзначимо, що свої голи Мессі забив за 695 матчів, а Роналду за 813. Мессі в середньому забиває по 0,87 м'ячів за гру, а Роналду - по 0,75.

Нагадаємо, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.

Також, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.

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