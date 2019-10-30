Джерело - xsport.ua.
Луганська Зоря є сильною, атакувальною командою, яка не поступається лідерам чемпіонату України.
Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.
"Нам буде складно однаково рівно діяти на трьох фронтах. У Кубку буде перевірка молоді, яка хоче і прагне грати в основному складі, також шанс отримають ті, хто не так часто потрапляє в основу. Хоча це не означає, що в матчі з Зорею ми не будемо ставити завдання перемогти.
Зоря - сильний, атакуючий суперник, який не поступається Динамо і Десні. Я б назвав луганську команду одним з лідерів вітчизняного футболу", - відзначив Шаран.
Раніше, Шахтар та Олександрія не виявили сильнішого в 12 турі УПЛ.
Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Карпатами.