Суперник Динамо у Лізі Європи звільнив головного тренера

У Лугано незадоволені роботою головного тренера

Швейцарський Лугано звільнив головного тренера Фабіо Челестіні.

Про це повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.

У суперника київського Динамо по груповому етапі Ліги Європи, швейцарському Лугано, відбулись зміни на посаді головного тренера. Замість Фабіо Челестіні, який починаючи з минулого сезону очолював команду, керівництво клубу призначило Мауріціо Якобаччі.

У Лізі Європи Лугано посідає останнє місце в групі В, з одним очком. У чемпіонаті Швейцарії команда йде на передостанній, дев'ятій позиції, з 10-ма очками після 12-ти ігор.

нагадаємо, в УЄФА відзначили гол суперників Динамо у Лізі Європи.

Раніше, Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи.