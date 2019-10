УЄФА відзначив гол нападника Лугано Александера Герндта у матчі Ліги Європи проти Мальме.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Нападник Лугано завдав ефектного удару по воротам Мальме.

The touch and finish from Lugano's Alexander Gerndt 👌💥🎯#UEL | @FCLugano1908 pic.twitter.com/uXaPH0SToM