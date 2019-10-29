У нападника Динамо Родрігеса був конфлікт з Буяльським

Одного разу у Жерсона Родрігеса і Віталія Буяльського було непорозуміння на тренуванні Динамо.

Про це Родрігес заявив клубній прес-службі.

"З ким у мене найкраще налагоджена взаємодія на полі? З Вербичем, Кадірі й Буяльським. Віталія вчу англійської мови, а він мене російської та української (сміється). Одного разу в нас із ним було непорозуміння на тренуванні. Партнерам по команді довелося нас розбороняти. Але ми порозумілися й тепер добре спілкуємося. Проти Циганкова грав у складі збірної Люксембургу. Ми тоді з ним познайомилися", - зазначив Родрігес.