Вербич незадоволений своєю грою у матчі з Копенгагеном

Київському Динамо у домашньому матчі Ліги Європи з данським Копенгагеном (1:1) не вистачало другого м'яча.

Про це півзахисник киян Беньямін Вербич заявив в інтерв'ю Динамоманії.

"Чи задоволений я своєю грою? Ні, не задоволений. Багато помилявся на початку гри. Для мене і Бесєдіна була важка гра. Багато боротьби.

Ми намагалися отримувати м'яч за спину захисників, тому що в середині поля було багато гравців.

Ми здобули багато перемог поспіль. У нас хороші тренування і хороший наставник. Сьогодні нам треба було додати в грі.

Фізично відчуваємо себе добре, тому сильніше провели другий тайм. Потрібно було грати так із самого початку. І все буде ще краще. Нам не вистачило другого м'яча, але суперник грав дуже дисципліновано" - зазначив Вербич.