Вербич незадоволений своєю грою у матчі з Копенгагеном

Джерело - ua-football.com.
Київському Динамо у домашньому матчі Ліги Європи з данським Копенгагеном (1:1) не вистачало другого м'яча.
Про це півзахисник киян Беньямін Вербич заявив в інтерв'ю Динамоманії.
"Чи задоволений я своєю грою? Ні, не задоволений. Багато помилявся на початку гри. Для мене і Бесєдіна була важка гра. Багато боротьби.
Ми намагалися отримувати м'яч за спину захисників, тому що в середині поля було багато гравців.
Ми здобули багато перемог поспіль. У нас хороші тренування і хороший наставник. Сьогодні нам треба було додати в грі.
Фізично відчуваємо себе добре, тому сильніше провели другий тайм. Потрібно було грати так із самого початку. І все буде ще краще. Нам не вистачило другого м'яча, але суперник грав дуже дисципліновано" - зазначив Вербич.
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.