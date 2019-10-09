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Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро

Сьогодні 09:31 349 0
Каталонці готуються провести чистку складу
Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро
#Ракитич, #Барселона

Джерело - football.ua.

Барселона хоче продати до кінця червня 2020 року футболістів не менше, ніж на 124 мільйони євро.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво каталонців має намір покрити цю суму за рахунок продажу півзахисників Філіпа Коутіньйо і Івана Ракитича.

Також наголошується, що Баварія, в дворічної оренди у якій і знаходиться бразилець, схиляється до того, щоб викупити його за 120 мільйонів євро.

Майбутнє Ракитича на Камп Ноу також викликає сумнів. Хорват у січні може повернутися Ювентус.

Нагадаємо, Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.

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