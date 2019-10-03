Футболіст збірної України може прийняти російське громадянство

Ракицький може прийняти російське громадянство

Джерело - Главком.

У Росії букмекерські компанії почали приймати ставки на ймовірність прийняття місцевого громадянства захисником Зеніта та збірної України Ярославом Ракицьким.

Про це повідомляє Главком.

Наразі шанси на зміни громадянства гравцем розцінюються в 22%.

Ярослав Ракицький на початку 2019 року перейшов до газпромівського Зеніту після 13-ти років у Шахтарі.

Ракицький зіграв 54 матчі в складі національної збірної України. Втратив місце в складі команди після переходу до Зеніту.

Раніше, УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України.

Нагадаємо, квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон.