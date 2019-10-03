Футболіст збірної України може прийняти російське громадянство

Джерело - Главком.
У Росії букмекерські компанії почали приймати ставки на ймовірність прийняття місцевого громадянства захисником Зеніта та збірної України Ярославом Ракицьким.
Про це повідомляє Главком.
Наразі шанси на зміни громадянства гравцем розцінюються в 22%.
Ярослав Ракицький на початку 2019 року перейшов до газпромівського Зеніту після 13-ти років у Шахтарі.
Ракицький зіграв 54 матчі в складі національної збірної України. Втратив місце в складі команди після переходу до Зеніту.
Раніше, УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України.
Нагадаємо, квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон.