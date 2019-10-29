У екс-головного тренера Шахтаря Мірча Луческу можна було багато чого навчитися.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"У Луческу в той момент досвіду було в тисячу разів більше, ніж у мене. Природно, я багато чого в нього вчився, у багатьох напрямках. Не тільки футбольних, а й маркетингових. Він за своєю суттю людина, яка завжди щось дізнається. Ось навіть за всі ці роки, скільки ми на ігри літали, завжди поруч сиділи і я ні разу не бачив, щоб він дивився якийсь фільм або слухав музику, він постійно щось або читав або писав.

Він досить глибокий, цікавий і складний чоловік. Творчі люди завжди складні, до них непросто звикнути і пристосуватися, але від них багато отримуєш. Я йому дуже вдячний, що багатьом речам він мене навчив", - розповів Палкін.