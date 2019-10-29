Динамо та Шахтар в однакових умовах підходять до матчу Кубка України.

Про це розповів захисник "гірників" Сергій Кривцов.

"Так, ми в однакових умовах. Шахтар, як і Динамо, готується до цього матчу в Києві, ми не будемо втрачати час на переїзди, тому, впевнений, встигнемо підготуватися до цієї гри. Нас і на уболівальників чекає цікавий матч, в якому кожен буде битися за перемогу", - розповів Кривцов.