Олександрія у матчі із Шахтарем в УПЛ заслужила нічию.

Про це розповів півзахисник "гірників" Євген Коноплянка.

"Хотів би привітати Олександрію, хлопці боролися, билися ... Команда заслужила очко в матчі з нами.

Що стосується Шахтаря, то нам варто сісти після гри, розібратися, обговорити, чому так вийшло, чого не вистачало.

Після гри говорити можна багато, краще виправити всі ті помилки, які у нас були, і не допускати їх в наступному матчі", - розповів Коноплянка.