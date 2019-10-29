Джерело - Футбольний формат.
Олександрія у матчі із Шахтарем в УПЛ заслужила нічию.
Про це розповів півзахисник "гірників" Євген Коноплянка.
"Хотів би привітати Олександрію, хлопці боролися, билися ... Команда заслужила очко в матчі з нами.
Що стосується Шахтаря, то нам варто сісти після гри, розібратися, обговорити, чому так вийшло, чого не вистачало.
Після гри говорити можна багато, краще виправити всі ті помилки, які у нас були, і не допускати їх в наступному матчі", - розповів Коноплянка.
Раніше, Шахтар та Олександрія не виявили сильнішого в 12 турі УПЛ.
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