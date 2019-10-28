Динамо збирається забрати з оренди Богдана Лєднєва і Назарія Русина, які виступають на правах оренди у Зорі.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Дуже раді за Лєднєва, Русина та Тимчика, які грають. Це наші потенційні посилення. Вони набираються досвіду і, цілком можливо, що якщо не взимку, то влітку обов'язково Лєднєва і Русина заберемо.

Лєднєв зараз в дуже хорошій формі. Він показував якісний футбол і тоді, коли ми його запрошували в Динамо. Він був відданий в оренду тільки з однією метою - грати і набиратися досвіду", - розповів Суркіс.