Чотири легіонери Зорі виставлені на трансфер

Кілька гравців луганської Зорі, які перебувають на контракті, команді не потрібні і виставлені на трансфер.

Про це генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов заявив прес-службі клубу.

"На сьогодні Упата, Матеус, Філіпе і Іванович на контракті з Зорею. Тренуються з дублем і йти нікуди не хочуть. Вони виставлені на трансфер і сподіваюся в це трансферне вікно клуб покинуть", - сказав Рафаїлов.