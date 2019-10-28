Чотири легіонери Зорі виставлені на трансфер

Джерело - ФК Зоря.
Кілька гравців луганської Зорі, які перебувають на контракті, команді не потрібні і виставлені на трансфер.
Про це генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов заявив прес-службі клубу.
"На сьогодні Упата, Матеус, Філіпе і Іванович на контракті з Зорею. Тренуються з дублем і йти нікуди не хочуть. Вони виставлені на трансфер і сподіваюся в це трансферне вікно клуб покинуть", - сказав Рафаїлов.
Нагадаємо, Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ.
Раніше, Зоря розгромила Ворсклу.