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Фламенго зацікавилось Ібрагімовичем

Сьогодні 08:45 1147 0
Златан Ібрагімович може продовжити кар’єру у Бразилії
Фламенго зацікавилось Ібрагімовичем
#Ібрагімович

Джерело - football.ua.

Нападник Лос-Анжелес Гелаксі Златан Ібрагімович потрапив в сферу інтересів Фламенго.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Бразильський клуб хоче зміцнити атакуючу лінію в січні і спробує підписати шведського форварда.

Контракт Ібрагімовича з Гелаксі закінчується в грудні цього року, і він отримає статус вільного агента. У поточному сезоні 38-річний гравець провів 31 поєдинок, забивши 31 гол і зробивши 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.

Також, Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт.

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