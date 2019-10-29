Джерело - football.ua.
Нападник Лос-Анжелес Гелаксі Златан Ібрагімович потрапив в сферу інтересів Фламенго.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Бразильський клуб хоче зміцнити атакуючу лінію в січні і спробує підписати шведського форварда.
Контракт Ібрагімовича з Гелаксі закінчується в грудні цього року, і він отримає статус вільного агента. У поточному сезоні 38-річний гравець провів 31 поєдинок, забивши 31 гол і зробивши 8 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.
Також, Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт.