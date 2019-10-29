Златан Ібрагімович може продовжити кар’єру у Бразилії

Нападник Лос-Анжелес Гелаксі Златан Ібрагімович потрапив в сферу інтересів Фламенго.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Бразильський клуб хоче зміцнити атакуючу лінію в січні і спробує підписати шведського форварда.

Контракт Ібрагімовича з Гелаксі закінчується в грудні цього року, і він отримає статус вільного агента. У поточному сезоні 38-річний гравець провів 31 поєдинок, забивши 31 гол і зробивши 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович може повернутися у Інтер.

Також, Наполі запропонує Ібрагімовичу півторарічний контракт.