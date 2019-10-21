Ібрагімович може повернутися у Інтер

Златан Ібрагімович може продовжити кар’єру в Італії

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович може взимку повернутися у Серію А.

Про це повідомляє Il Giornale.

Агент шведського форварда Міно Райола вже звернувся до представників міланського клубу з пропозицією підписати його у зимове трансферне вікно.

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Ібрагімович отримає статус вільного агента у січні, коли закінчиться його контракт з Гелаксі.

Нагадаємо, лідер Інтера вилетів до кінця сезону.