Алієв: У Хацкевича в Динамо все вийшло

Олександр Хацкевич на посаді головного тренера київського Динамо добре працював.

Про це екс-гравець киян Олександр Алієв заявив в інтерв'ю Sport Arena.

"У Хацкевича в Динамо все прекрасно вийшло. Так, він не став чемпіоном, не зіграв в Лізі чемпіонів. А чому Суркіс не купив тих футболістів, яких хотів купити Хацкевич? Рівнем вище, щоб вони змогли вивести Динамо в цей турнір.

Хацкевич дав дорогу молодим гравцям в футбол. Дуже багатьом. Але цю команду Хацкевича я не бачив в Лізі чемпіонів, навіть якби вона пройшла туди на якомусь фарт, що їй там робити? Щоб їй мішок завантажували?

Щоб після кожної зустрічі Олімпійський освистував її, і вболівальники взагалі перестали ходити?" - сказав Алієв.