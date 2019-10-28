Реал взимку продасть Бейла

Футболіст все ж покине Мадрид

Нападник мадридського Реала і збірної Вельсу Гарет Бейл покине мадридський Реал у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Керівництво мадридського клубу має намір розвантажити трансферну відомість і тому продадуть Бейла.

У ЗМІ з'явилися чутки про можливий перехід Бейла в Манчестер Юнайтед, однак клуб відмовився від цієї ідеї через схильності гравця до травм.

У поточному сезоні на рахунку Гарета Бейла 6 матчів за Реал, в яких він забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Бейл може повернутися до Англії.