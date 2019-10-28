Реал взимку продасть Бейла

Мій профіль
Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:33 2172 1
Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 17:39 896
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 16:20 1654
Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової
Сьогодні 13:47 2226
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Сьогодні 11:15 1349
Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу
Сьогодні 09:57 474
Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC
Сьогодні 08:11 3297
Гамільтон виграв Гран-прі Мексики
Вчора 22:55 483
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:13 49242
Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020
Вчора 20:25 4411
Навколо спорту
Блоги
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:43 694
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:23 3096
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:15 1347
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:53 687
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 19:16 1276
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:20 Блог Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин 19
22:09 Футбол Рафаїлов вказав вимоги до спаринг-партнерів на зимові збори Зорі 75
21:56 Футбол Алієв: Динамо і поруч не стоїть з нинішнім Шахтарем 113
21:40 Футбол Мессі: Хочу закінчити кар'єру в Аргентині 116
21:26 Футбол Чотири легіонери Зорі виставлені на трансфер 273
21:11 Теніс Сапронов: Світоліна підірвала ринок тенісу в Україні 369
20:56 Футбол Реал взимку продасть Бейла 225
20:40 Футбол Рібері дискваліфікований на 3 матчі Серії А 317
20:25 Хокей Малкін підтвердив наявність громадянства США 507
20:09 Бокс Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком 488
19:55 Футбол Шаран акцентував увагу на суддівських помилках у матчах з Динамо і Шахтарем 677 2
19:43 Блог Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут 701
19:39 Футбол Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А 720
19:25 Теніс Марченко переміг австрійця і у другому колі турніру у Німеччині зіграє зі Стаховським 196
19:11 Хокей. УХЛ Дніпро повернув з оренди нападника 573
18:56 Футбол Шаран: Кубок України не є пріоритетним для нас турніром 362
18:43 Футбол Почеттіно може очолити Баварію 304
18:32 Футбол Самбрано вказав причину не потрапляння до складу Динамо 640
18:19 Хокей. УХЛ Капітан Дніпра відновився після травми 249
18:03 Футбол Екс-тренер Тоттенгема потрапив до лікарні через навушники 363
17:50 Баскетбол Харківські Соколи орендували захисника Київ-Баскета 185
17:39 Пряма трансляція Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 896
17:34 Теніс Халеп перемогла Андреєску на Підсумковому турнірі WTA 682
17:23 Блог У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року 3110
17:21 Футбол Рафаїлов: Робота Грімма? Неможливо обговорювати те, чого немає 345

Реал взимку продасть Бейла

Сьогодні 20:56 225 0
Футболіст все ж покине Мадрид
Реал взимку продасть Бейла
#Бейл, #Реал

Джерело - iSport.ua.

Нападник мадридського Реала і збірної Вельсу Гарет Бейл покине мадридський Реал у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Керівництво мадридського клубу має намір розвантажити трансферну відомість і тому продадуть Бейла.

У ЗМІ з'явилися чутки про можливий перехід Бейла в Манчестер Юнайтед, однак клуб відмовився від цієї ідеї через схильності гравця до травм.

У поточному сезоні на рахунку Гарета Бейла 6 матчів за Реал, в яких він забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо,  Бейл може повернутися до Англії.

Коментарі ()