Півзахиснику Ворскли арбітр вказував як вийти з оборони в атаку

Півзахисник Ворскли Володимир Баєнко у матчі з Зорею (0:4) отримав наставнави від головного арбітра як правильно грати у футбол.

Про це футболіст заявив у програмі Профутбол.

"За розмовою суддя - найфутбольніший людина в світі. Він знає, як нам вийти з оборони в атаку. А коли перейдемо половину поля, розповідає, куди нам бігти, як зберігати м'яч. Таке враження, що рефері 40 років грав в футбол, закінчив і тоді тільки став арбітром - каже, як нам грати в футбол. Йому кажеш: "Фол", а він: "Ти спочатку вийди за середину поля". Нормально? Це реалії українського футболу.

Я йому кажу: "Запитай бокового". Бічний махає головою - не знає, боїться взяти на себе відповідальність. Натомість головний відразу: "Я був у епізоду, я все бачив". Але він не бачив - звертався ж до бічного. Як вони трактують? Чому у них завжди два варіанти розвитку ситуації? Коли їм вигідно, все підлаштовують під себе.

Я запитав головного: "За що ти даєш? Я зіграв в м'яч! "Він сам не знав. Йому бічний сказав, що це друга жовта. Потім він каже: "Ти відірвав ногу". Я не зрозумів - кому? Йому відірвав, або свою? Він не знає, за що - сказав, що жовта, а потім, мабуть, зрозумів, що це вже друга жовта", - сказав Баєнко.