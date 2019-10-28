Крайні захисники Тоттенгема у матчі проти Ліверпуля зіграли жахливо.

Про це розповів екс-капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін.

"Обидва крайніх захисника Тоттенгема грали жахливо. Тупий і ще тупіший. Вважаю, що вони зіграли дуже погано, їх не порівняти з хлопцями з Ліверпуля, які були просто чудові. А захисники Тоттенгема - це несерйозно, просто жахливо", - розповів Кін.