Мій профіль
Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:33 277 1
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 14:02 6020
Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової
Сьогодні 13:47 1332
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Сьогодні 11:15 567
Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу
Сьогодні 09:57 312
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 08:58 914
Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC
Сьогодні 08:11 2744
Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів
Сьогодні 07:17 870
Гамільтон виграв Гран-прі Мексики
Вчора 22:55 411
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:13 49036
Навколо спорту
Блоги
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:15 565
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:53 566
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 19:16 1057
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 1778 1
Рік тому трагічно загинув власник Лестера
Рік тому трагічно загинув власник Лестера Valeriy Ruchka
Вчора 11:00 431
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:33 Теніс Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA 277 1
14:31 Легка атлетика CAS дискваліфікував двох російських спортсменів 264
14:14 Футбол Львову потрібно змінювати все кардинально – Приймак 262
14:02 Пряма трансляція Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 6020
13:48 Футбол Гармаш: Ми самі винні, що не забили другий гол 155
13:47 Теніс Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової 1332
13:33 Футбол Рібері може отримати тривалу дискваліфікацію 641
13:15 Футбол Піолі вказав причину поразки Мілана 315
12:52 Футбол Рябоконя визнали найкращим тренером 12 туру УПЛ 311
12:33 Футбол Лєднєв став найкращим гравцем 12 туру УПЛ 189
12:21 Теніс Федерер знявся із турніру у Парижі 242
12:13 Футбол Шахтар цікавився Хачеріді - Палкін 402
11:45 Футбол Леоненко порадив Мораесу поспати із м’ячем 414
11:31 Хокей. УХЛ Білий Барс розірвав контракт із нападником 207
11:15 Блог Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту 567
11:15 Футбол Кін: Захисники Тоттенгема - тупий та ще тупіший 255
10:53 Футбол Шахтар хотів купити Мілевського – Палкін 1004
10:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE 273
10:33 Футбол Шаран: Ми завоювали важливе очко в плані психології 212
10:14 Футбол Романчук не потиснув руку поляку, який обізвав його бандерівцем 3264
09:57 Єдиноборства Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу 312
09:54 Хокей Бостон розібрався із Рейнжджерс, Чикаго розгромив Лос-Анджелес. Результати матчів НХЛ 186
09:37 Баскетбол Лейкерс обіграли Шарлотт, чергова поразка Голден Стейт. Результати матчів НБА 207
09:22 Футбол Відаль готовий перейти у Інтер 793
09:05 Футбол Санжар: Нічия буде поштовхом для нашої команди 1044 2

Кін: Захисники Тоттенгема - тупий та ще тупіший

Сьогодні 11:15 255 0
Рой Кін прокоментував матч Ліверпуль - Тоттенгем
Кін: Захисники Тоттенгема - тупий та ще тупіший
#Тоттенгем, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Крайні захисники Тоттенгема у матчі проти Ліверпуля зіграли жахливо.

Про це розповів екс-капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін.

"Обидва крайніх захисника Тоттенгема грали жахливо. Тупий і ще тупіший. Вважаю, що вони зіграли дуже погано, їх не порівняти з хлопцями з Ліверпуля, які були просто чудові. А захисники Тоттенгема - це несерйозно, просто жахливо", - розповів Кін.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу в Тоттенгема.

Також, Манчестер Юнайтед став першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ.

Коментарі ()