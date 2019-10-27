1000-м голом манкуніанців у АПЛ відзначився Кріштіану Роналду

Джерело - Футбол 24.

Манчестер Юнайтед став першим клубом в АПЛ, якому підкорилася позначка у 2000 голів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Історичний м'яч в активі хавбека Скотта Мактоміная, який відкрив рахунок у матчі 10 туру проти Норвіча.

Згодом Манчестер Юнайтед відкрив і третю тисячу своїх голів – "канарок" засмутив Маркус Рашфорд.

До слова, 1000-м голом манкуніанців у АПЛ відзначився Кріштіану Роналду - зірковий португалець зробив це у жовтні 2005 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла.

Раніше повідомлялося, що Бейл може повернутися до Англії.