Джерело - Футбол 24.
Манчестер Юнайтед став першим клубом в АПЛ, якому підкорилася позначка у 2000 голів.
Про це повідомляє Sky Sports.
Історичний м'яч в активі хавбека Скотта Мактоміная, який відкрив рахунок у матчі 10 туру проти Норвіча.
Згодом Манчестер Юнайтед відкрив і третю тисячу своїх голів – "канарок" засмутив Маркус Рашфорд.
До слова, 1000-м голом манкуніанців у АПЛ відзначився Кріштіану Роналду - зірковий португалець зробив це у жовтні 2005 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла.
Раніше повідомлялося, що Бейл може повернутися до Англії.